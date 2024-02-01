Буданов очікує, що наступні шість місяців будуть "цікавими"

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що найближчі шість місяців війни рф проти України будуть "цікавими". Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.

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За словами Буданова, наступні шість місяців будуть "цікавими", оскільки в цей період "закінчиться поточний поштовх росії на лінії фронту".

За оцінками Буданова, на окупованих українських територіях перебуває понад пів мільйона російських військових, але він, як вказано, "не бачить великого потенціалу для пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі".

Для Буданова, як зазначається, війна закінчиться лише одним шляхом.

"Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться, – сказав він, – поверненням втраченого".

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