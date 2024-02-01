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Буданов очікує, що наступні шість місяців будуть "цікавими"

Буданов очікує, що наступні шість місяців будуть "цікавими"

Київ • УНН

 • 33342 перегляди

Керівник воєнної розвідки України спрогнозував, що наступні шість місяців війни будуть "цікавими".

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що найближчі шість місяців війни рф проти України будуть "цікавими". Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.

Деталі

За словами Буданова, наступні шість місяців будуть "цікавими", оскільки в цей період "закінчиться поточний поштовх росії на лінії фронту".

За оцінками Буданова, на окупованих українських територіях перебуває понад пів мільйона російських військових, але він, як вказано, "не бачить великого потенціалу для пересування на лінії фронту в короткостроковій перспективі".

Для Буданова, як зазначається, війна закінчиться лише одним шляхом.

"Встановлення справедливості – ось чим це закінчиться, – сказав він, – поверненням втраченого".

Буданов прогнозує на весну новий український контрнаступ – Telegraph31.01.24, 21:26 • 102937 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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