Буданов прогнозує на весну новий український контрнаступ – Telegraph
Київ • УНН
Керівник української розвідки спрогнозував, що Україна розпочне новий контрнаступ навесні, як тільки російський наступ буде вичерпано.
До весни наступ росіян буде "повністю вичерпаний", і це дасть простір для атаки військ Сил оборони України. Тож новий український контрнаступ прогнозується на весну. Про це із посиланням на голову української розвідки Кирила Буданова пише Telegraph, передає УНН.
Деталі
За даними видання керівник військової розвідки ГУР Кирило Буданов заявив у вівторок ввечері, що наступ росії буде "повністю вичерпано" до "ранньої весни".
Ми робимо хід, ворог робить хід. … Тепер черга ворога. Воно закінчиться, а потім почнеться наше.
Оскільки рф нині атакує, Україна перейшла до стратегії "активної оборони" і будує великі укріплення в тилу.
Пан Буданов сказав, що росіяни не полишають прагнень захопити Схід України. Зокрема нині армійці рф активно наступають на Куп’янськ, Лиман, Бахмут та Авдіївку одночасно.
Буданов визнав, що росіяни нині мають "деякий успіх" поблизуАвдіївки. Втім очільник розвідки наголошує, що ворожа армія навіть близько не підійшла до своїх цілей.
Але це зовсім не те, чого вони очікували, навіть близько.
Зеленський збирався звільнити Залужного через розбіжності щодо мобілізації -The Washington Post31.01.24, 16:11 • 116150 переглядiв
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У понеділок журналісти та нардепи активно почали розганяти повідомлення про звільнення Валерія Залужного з посади Главкома. Зазначалось, що "крісло" Головнокомандувача ЗСУ ніби-то має зайняти Кирило Буданов, який досі очолює Головне Управління Української Розвідки.
Втім офіційно кадрові перестановки так і не підтвердились.
Джерела Financial Times повідомили посилаючись на свої джерела, що Президент України Володимир Зеленський готувався звільнити з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Однак після резонансу у ЗМІ звільнення улюбленого генерала українців Президент відкликав.