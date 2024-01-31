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Зеленський збирався звільнити Залужного через розбіжності щодо мобілізації -The Washington Post

Зеленський збирався звільнити Залужного через розбіжності щодо мобілізації -The Washington Post

Київ • УНН

 • 116151 перегляди

Президент Зеленський і командувач Залужний розійшлися в думках щодо того, скільки солдатів Україна має мобілізувати цього року: Залужний пропонував 500 000, але Зеленський вважав це недоцільним, пише The Washington Post.

Президент України Володимир Зеленський повідомив Головнокомандувачу ЗСУ  Валерію Залужному, що звільняє його на зустрічі в понеділок через розбіжності щодо проведення мобілізації, пише The Washington Post із посиланням на свої джерела, пише УНН

Деталі

Як зазначає видання, Залужний поки що залишається на своїй посаді, але очікується, що Президент підпише указ про його відставку. 

За словами джерел The Washington Post, в понеділок Зеленський сказав Залужному, що українці втомилися від війни і що міжнародні партнери також уповільнили надання військової допомоги, тому, можливо, новий Головнокомандувач міг би змінити ситуацію. 

Очікується, що старші члени штабу Залужного також будуть звільнені.

Як вказується, розбіжності між Зеленським та Залужним загострилися через різний погляд щодо того, скільки людей потрібно мобілізувати в цьому році.

За словами співрозмовників, Залужний запропонував мобілізувати близько 500 000 військовослужбовців, а Зеленський вважає цю цифру непрактичною з огляду на дефіцит форми, зброї та тренувальних центрів, а також потенційні проблеми, пов'язані з рекрутингом. Зеленський також публічно заявив, що Україні бракує коштів для оплати такої кількості нових призовників.

Своєю чергою, Залужний, як повідомляється, заявив, що Україна вже відчуває нестачу сил через зростаючі втрати і повинна відповідати 400 000 нових солдатів, яких планує мобілізувати росія.

Доповнення 

Раніше Financial Times  писало, що Президент України Володимир Зеленський готується звільнити з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім після нещодавнього резонансу у ЗМІ щодо звільнення улюбленого генерала українців Президент не може його усунути. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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