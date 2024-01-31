Зеленский собирался уволить Залужного из-за разногласий по мобилизации -The Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, что увольняет его на встрече в понедельник из-за разногласий по проведению мобилизации, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, Залужный пока остается на своей должности, но ожидается, что Президент подпишет указ о его отставке.

По словам источников The Washington Post, в понедельник Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны и что международные партнеры также замедлили предоставление военной помощи, поэтому, возможно, новый Главнокомандующий мог бы изменить ситуацию.

Ожидается, что старшие члены штаба Залужного также будут уволены.

Как указывается, разногласия между Зеленским и Залужным обострились из-за разного взгляда относительно того, сколько людей нужно мобилизовать в этом году.

По словам собеседников, Залужный предложил мобилизовать около 500 000 военнослужащих, а Зеленский считает эту цифру непрактичной, учитывая дефицит формы, оружия и тренировочных центров, а также потенциальные проблемы, связанные с рекрутингом. Зеленский также публично заявил, что Украине не хватает средств для оплаты такого количества новых призывников.

В свою очередь, Залужный, как сообщается, заявил, что Украина уже испытывает недостаток сил из-за растущих потерь и должна отвечать 400 000 новых солдат, которых планирует мобилизовать Россия.

Дополнение

Ранее Financial Times писало, что Президент Украины Владимир Зеленский готовится уволить с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, после недавнего резонанса в СМИ об увольнении любимого генерала украинцев Президент не может его отстранить.