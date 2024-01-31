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Зеленський відкликав звільнення Залужного з посади Главкома після реакції громадськості – Financial Times

Зеленський відкликав звільнення Залужного з посади Главкома після реакції громадськості – Financial Times

Київ • УНН

 • 104081 перегляди

Спроба президента Зеленського відсторонити від командування популярного генерала Валерія Залужного викликала обурення громадськості, яка запобігла його звільненню.

Президент України Володимир Зеленський готується звільнити з посади Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Втім після нещодавнього резонансу у ЗМІ щодо звільнення улюбленого генерала українців Президент не може його усунути. Про це пише Financial Times із посиланням на свої джерела, передає УНН.

Деталі

Журналісти видання зазначають, що усунення Валерія Залужного із посади ознаменувало б найбільші зміни військового командування після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За даними Financial Times Зеленський у понеділок запропонував головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному нову посаду радника з питань оборони, однак генерал відмовився. Це виданню підтвердили чотири особи, знайомі з дискусіями.

Зокрема, двоє співрозмовників FT зазначили, що Зеленський чітко дав Залужному зрозуміти, що незалежно від того, чи прийме він пропозицію із новою посадою, його буде звільнено з посту Головнокомандувача.

Усі чотири джерела FT також стверджують, що хоч в офісі Зеленського вже й було попередньо погоджене рішення про звільнення Залужного, його можуть не усунути, адже повідомлення про плани з’явилися в українських ЗМІ, і наробили там чимало галасу.

Повідомлення про усунення Залужного викликало обурення серед українських військових і громадянського суспільства, серед яких він користується величезною підтримкою.

Контекст

У виданні також нагадали про чутки, згідно з якими між Зеленським та Залужним нібито є напруженість після того як анонсований контрнаступ України не реалізував амбітних цілей повернути втрачені території та перерізати сухопутний міст росії до Криму.

Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в "патову ситуацію". В Офісі Президента з  цією думкою були  категорично не згодні.

В українському опитуванні, опублікованому в грудні, 88 відсотків українців сказали, що довіряють Залужному, у порівнянні з 62 відсотками, які сказали, що довіряють Зеленському.

У виданні відзначають, що заміна Залужного також може знервувати західних партнерів України, включаючи військових, які тісно співпрацювали з генералом протягом останніх двох років, щоб розробити стратегії на полі бою.

Нагадаємо

У понеділок журналісти та нардепи активно почали розганяти повідомлення про звільнення Валерія Залужного з посади Главкома. Крім того, джерела народних депутатів заявляли про звільнення міністра оборони Рустема Умерова.

Втім офіційно кадрові перестановки так і не підтвердились.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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