Головнокомандувача Валерія Залужного відправили у відставку - журналіст Цимбалюк

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Наразі офіційної інформації немає, але журналісти та нардепи повідомляють, що замість Залужного призначено начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, пише УНН.

У нас новий головнокомандувач. Президент України призначив замість Валерія Залужного Кирила Буданова. - написав Цимбалюк.



Деталі

Наразі офіційного підтвердження немає, однак деякі політики повідомляють, що президент відправив Залужного у відставку.

Першим про відставку Залужного повідомив екснардеп Борислав Береза.

Нардеп Олексій Гончаренко посилаючись на власні джерела додав, що Залужному пропонували посаду посла в одну з європейських країн, однак, він - відмовився.

Додатково

Нам усім важко, дуже важко. Але вже ніколи не буде соромно" – Валерій Залужний.

Валерій Федорович Залужний народився в сім'ї військових. Своє дитинство він провів у гарнізонах, тому мріяв стати військовим. Війна для Валерія Залужного почалася в 2014-му – його призначили на посаду заступника командира сектора "С" в зоні АТО в Донецькій області. У боях під Дебальцевим він командував батальйоном.

У 2017-му Залужний отримав звання генерал-майора, але продовжив служити на передовій.

У 2018-2019 роках – був першим заступником командувача Об'єднаних Сил - начальником штабу ООС.

У 2022-му указом президента Залужному було присвоєно звання генерала.

З липня 2021 року – Головнокомандувач ЗСУ.

Американське видання Politico назвало Залужного "залізним генералом". Його охарактеризували як найяскравішого представника нового покоління українських військових і легендарну постать в історії України.

У травні 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Він став першим українським військовим, хто з'явився на обкладинці журналу.

На честь "залізного генерала" в Україні названі дві вулиці. Одна – в місті Покров Дніпропетровської області, друга – в смт Стара Синява в Хмельницькій області.

У 2023-му Залужний отримав спадщину – громадянин США українського походження Грегорі Степанець залишив Валерію 1 млн доларів. Грегорі не був родичем генералу, тому спадок став несподіванкою для Залужного. Не роздумуючи, він направив всі гроші на потреби армії.