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Главнокомандующего Валерия Залужного отправили в отставку - журналист Цимбалюк

Главнокомандующего Валерия Залужного отправили в отставку - журналист Цимбалюк

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 17:46  •  21967 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что "кресло" Главкома отныне займет Кирилл Буданов, который до сих пор возглавлял Главное управление украинской разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Пока официальной информации нет, но журналисты и нардепы сообщают, что вместо Залужного назначен начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет УНН.

У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова. 

- написал Цимбалюк.


Детали

Сейчас официального подтверждения нет, однако некоторые политики сообщают, что президент отправил Залужного в отставку.

Первым об отставке Залужного сообщил экс-нардеп Борислав Береза.

Нардеп Алексей Гончаренко ссылаясь на собственные источники добавил, что Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, однако, он - отказался.

Дополнительно

Нам всем трудно, очень трудно. Но уже никогда не будет стыдно"

- Валерий Залужный.

Валерий Федорович Залужный родился в семье военных. Свое детство он провел в гарнизонах, поэтому мечтал стать военным. Война для Валерия Залужного началась в 2014-м - его назначили на должность заместителя командира сектора "С" в зоне АТО в Донецкой области. В боях под Дебальцево он командовал батальоном.

В 2017-м Залужный получил звание генерал-майора, но продолжил служить на передовой.

В 2018-2019 годах - был первым заместителем командующего Объединенных Сил - начальником штаба ООС.

В 2022-м указом президента Залужному было присвоено звание генерала.

С июля 2021 года - Главнокомандующий ВСУ.

Американское издание Politico назвало Залужного "железным генералом". Его охарактеризовали как самого яркого представителя нового поколения украинских военных и легендарную фигуру в истории Украины.

В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, кто появился на обложке журнала.

В честь "железного генерала" в Украине названы две улицы. Одна - в городе Покров Днепропетровской области, вторая - в пгт Старая Синява в Хмельницкой области.

В 2023-м Залужный получил наследство - гражданин США украинского происхождения Грегори Степанец оставил Валерию 1 млн долларов. Грегори не был родственником генералу, поэтому наследство стало неожиданностью для Залужного. Не раздумывая, он направил все деньги на нужды армии.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
Головнокомандувача Валерія Залужного відправили у відставку - журналіст Цимбалюк
Commander-in-Chief Valeriy Zaluzhnyi dismissed - journalist Tsymbalyuk
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Главнокомандующего Валерия Залужного отправили в отставку - журналист Цимбалюк

Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что "кресло" Главкома отныне займет Кирилл Буданов, который до сих пор возглавлял Главное управление украинской разведки.

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