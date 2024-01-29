Главнокомандующего Валерия Залужного отправили в отставку - журналист Цимбалюк
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что "кресло" Главкома отныне займет Кирилл Буданов, который до сих пор возглавлял Главное управление украинской разведки.
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Пока официальной информации нет, но журналисты и нардепы сообщают, что вместо Залужного назначен начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, пишет УНН.
У нас новый главнокомандующий. Президент Украины назначил вместо Валерия Залужного Кирилла Буданова.
Детали
Сейчас официального подтверждения нет, однако некоторые политики сообщают, что президент отправил Залужного в отставку.
Первым об отставке Залужного сообщил экс-нардеп Борислав Береза.
Нардеп Алексей Гончаренко ссылаясь на собственные источники добавил, что Залужному предлагали должность посла в одну из европейских стран, однако, он - отказался.
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Валерий Федорович Залужный родился в семье военных. Свое детство он провел в гарнизонах, поэтому мечтал стать военным. Война для Валерия Залужного началась в 2014-м - его назначили на должность заместителя командира сектора "С" в зоне АТО в Донецкой области. В боях под Дебальцево он командовал батальоном.
В 2017-м Залужный получил звание генерал-майора, но продолжил служить на передовой.
В 2018-2019 годах - был первым заместителем командующего Объединенных Сил - начальником штаба ООС.
В 2022-м указом президента Залужному было присвоено звание генерала.
С июля 2021 года - Главнокомандующий ВСУ.
Американское издание Politico назвало Залужного "железным генералом". Его охарактеризовали как самого яркого представителя нового поколения украинских военных и легендарную фигуру в истории Украины.
В мае 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Он стал первым украинским военным, кто появился на обложке журнала.
В честь "железного генерала" в Украине названы две улицы. Одна - в городе Покров Днепропетровской области, вторая - в пгт Старая Синява в Хмельницкой области.
В 2023-м Залужный получил наследство - гражданин США украинского происхождения Грегори Степанец оставил Валерию 1 млн долларов. Грегори не был родственником генералу, поэтому наследство стало неожиданностью для Залужного. Не раздумывая, он направил все деньги на нужды армии.
Главнокомандующего Валерия Залужного отправили в отставку - журналист Цимбалюк
Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что "кресло" Главкома отныне займет Кирилл Буданов, который до сих пор возглавлял Главное управление украинской разведки.
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