Зеленский отозвал увольнение Залужного с должности Главкома после реакции общественности - Financial Times

Президент Украины Владимир Зеленский готовится уволить с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, после недавнего резонанса в СМИ об увольнении любимого генерала украинцев Президент не может его отстранить. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Журналисты издания отмечают, что устранение Валерия Залужного с должности ознаменовало бы самые большие изменения военного командования после полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным Financial Times Зеленский в понедельник предложил главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному новую должность советника по вопросам обороны, однако генерал отказался. Это изданию подтвердили четыре человека, знакомые с дискуссиями.

В частности, двое собеседников FT отметили, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, примет ли он предложение с новой должностью, он будет уволен с поста Главнокомандующего.

Все четыре источника FT также утверждают, что хотя в офисе Зеленского уже и было предварительно согласовано решение об увольнении Залужного, его могут не отстранить, ведь сообщения о планах появились в украинских СМИ, и наделали там немало шума.

Сообщение об отстранении Залужного вызвало возмущение среди украинских военных и гражданского общества, среди которых он пользуется огромной поддержкой.

Контекст

В издании также напомнили о слухах, согласно которым между Зеленским и Залужным якобы есть напряженность после того как анонсированное контрнаступление Украины не реализовало амбициозных целей вернуть утраченные территории и перерезать сухопутный мост России в Крым.

Тогда Залужный заявил, что война зашла в "патовую ситуацию". В Офисе Президента с этим мнением были категорически не согласны.

В украинском опросе, опубликованном в декабре, 88 процентов украинцев сказали, что доверяют Залужному, по сравнению с 62 процентами, которые сказали, что доверяют Зеленскому.

В издании отмечают, что замена Залужного также может нервировать западных партнеров Украины, включая военных, которые тесно сотрудничали с генералом в течение последних двух лет, чтобы разработать стратегии на поле боя.

Напомним

В понедельник журналисты и нардепы активно начали разгонять сообщения об увольнении Валерия Залужного с должности Главкома. Кроме того, источники народных депутатов заявляли об увольнении министра обороны Рустема Умерова.

Впрочем официально кадровые перестановки так и не подтвердились.