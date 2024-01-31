Зеленский отозвал увольнение Залужного с должности Главкома после реакции общественности - Financial Times
Киев • УНН
Попытка президента Зеленского отстранить от командования популярного генерала Валерия Залужного вызвала возмущение общественности, которая предотвратила его увольнение.
Президент Украины Владимир Зеленский готовится уволить с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Впрочем, после недавнего резонанса в СМИ об увольнении любимого генерала украинцев Президент не может его отстранить. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.
Детали
Журналисты издания отмечают, что устранение Валерия Залужного с должности ознаменовало бы самые большие изменения военного командования после полномасштабного вторжения России в Украину.
По данным Financial Times Зеленский в понедельник предложил главнокомандующему Вооруженных сил Валерию Залужному новую должность советника по вопросам обороны, однако генерал отказался. Это изданию подтвердили четыре человека, знакомые с дискуссиями.
В частности, двое собеседников FT отметили, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, примет ли он предложение с новой должностью, он будет уволен с поста Главнокомандующего.
Все четыре источника FT также утверждают, что хотя в офисе Зеленского уже и было предварительно согласовано решение об увольнении Залужного, его могут не отстранить, ведь сообщения о планах появились в украинских СМИ, и наделали там немало шума.
Сообщение об отстранении Залужного вызвало возмущение среди украинских военных и гражданского общества, среди которых он пользуется огромной поддержкой.
Контекст
В издании также напомнили о слухах, согласно которым между Зеленским и Залужным якобы есть напряженность после того как анонсированное контрнаступление Украины не реализовало амбициозных целей вернуть утраченные территории и перерезать сухопутный мост России в Крым.
Тогда Залужный заявил, что война зашла в "патовую ситуацию". В Офисе Президента с этим мнением были категорически не согласны.
В украинском опросе, опубликованном в декабре, 88 процентов украинцев сказали, что доверяют Залужному, по сравнению с 62 процентами, которые сказали, что доверяют Зеленскому.
В издании отмечают, что замена Залужного также может нервировать западных партнеров Украины, включая военных, которые тесно сотрудничали с генералом в течение последних двух лет, чтобы разработать стратегии на поле боя.
Напомним
В понедельник журналисты и нардепы активно начали разгонять сообщения об увольнении Валерия Залужного с должности Главкома. Кроме того, источники народных депутатов заявляли об увольнении министра обороны Рустема Умерова.
Впрочем официально кадровые перестановки так и не подтвердились.
Зеленский отозвал увольнение Залужного с должности Главкома после реакции общественности - Financial Times
Попытка президента Зеленского отстранить от командования популярного генерала Валерия Залужного вызвала возмущение общественности, которая предотвратила его увольнение.
Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.
Атака дронов на Харьков: глава ОВА сообщил подробности о повреждениях
По словам Синегубова, повреждена исключительно гражданская инфраструктура, осмотр мест продолжается.
Евровидение-2024: в каком из полуфиналов выступит представитель от Украины
Жеребьевка полуфиналов песенного конкурса "Евровидение-2024" определила, что Украина выступит в первой части первого полуфинала 7 мая.
Марьинское направление: украинские защитники уничтожили 12 единиц бронетехники врага во время штурма вблизи Константиновки - Генштаб
Самым горячим участком фронта остается Марьинское направление, где за минувшие сутки украинские защитники отбили 14 вражеских обстрелов, уничтожив 12 единиц бронетехники во время одного штурма вблизи Константиновки.
Оккупанты направили на Харьковскую область минимум 6 вражеских БПЛА: есть повреждения гражданской инфраструктуры
Российская армия отправила по меньшей мере 6 вражеских беспилотников для атаки на гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, повредив объекты.
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом": есть пожар на месте попадания
В Харькове прогремели взрывы. Городской голова сообщает о попадании и пожаре. Информации о пострадавших нет.
Белый дом надеется, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины - Кирби
Белый дом надеется, что Конгресс одобрит дополнительные 60 миллиардов долларов, запрошенных в октябре, чтобы продолжить лидерство США в поддержке военных потребностей Украины в борьбе с Россией.
Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии. Имя его преемника будет официально названо 1 февраля
Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра Грузии, и ожидается, что новый премьер-министр будет назван 1 февраля.
Сумщина: оккупанты нанесли почти полсотни ударов, выпустили почти три сотни снарядов
Российские оккупанты обстреляли 11 громад Сумской области. Там прозвучало почти 300 взрывов.