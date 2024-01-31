Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph

К весне наступление россиян будет "полностью исчерпано", и это даст пространство для атаки войск Сил обороны Украины. Поэтому новое украинское контрнаступление прогнозируется на весну. Об этом со ссылкой на главу украинской разведки Кирилла Буданова пишет Telegraph, передает УНН.

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По данным издания руководитель военной разведки ГУР Кирилл Буданов заявил во вторник вечером, что наступление россии будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".

Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно закончится, а потом начнется наше. - сказал Буданов.

Поскольку рф сейчас атакует, Украина перешла к стратегии "активной обороны" и строит большие укрепления в тылу.

Господин Буданов сказал, что россияне не оставляют стремлений захватить Восток Украины. В частности сейчас армейцы рф активно наступают на Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку одновременно.

Буданов признал, что россияне сейчас имеют "некоторый успех" вблизи Авдеевки. Впрочем глава разведки отмечает, что вражеская армия даже близко не подошла к своим целям.

Но это совсем не то, чего они ожидали, даже близко. - сказал глава ГУР.

Зеленский собирался уволить Залужного из-за разногласий по мобилизации -The Washington Post

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В понедельник журналисты и нардепы активно начали разгонять сообщение об увольнении Валерия Залужного с должности Главкома. Отмечалось, что "кресло" Главнокомандующего ВСУ якобы должно занять Кирилл Буданов, который до сих пор возглавляет Главное управление украинской разведки.

Впрочем официально кадровые перестановки так и не подтвердились.

Источники Financial Times сообщили ссылаясь на свои источники, что Президент Украины Владимир Зеленский готовился уволить с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако после резонанса в СМИ увольнение любимого генерала украинцев Президент отозвал.