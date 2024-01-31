Буданов прогнозирует на весну новое украинское контрнаступление - Telegraph
Руководитель украинской разведки спрогнозировал, что Украина начнет новое контрнаступление весной, как только российское наступление будет исчерпано.
Более справедливо подходит ко всем слоям населения: в ОП отреагировали на новый текст закона о мобилизации
Новый законопроект о мобилизации в Украине имеет целью применить более справедливый подход к мобилизации различных слоев населения во время длительной войны.
Еще надо много пройти этой зимой: Зеленский предостерег, что атаки рф еще будут
Президент Зеленский заявил, что энергетическая система Украины была сохранена с прошлой зимы, несмотря на продолжающиеся российские атаки, но впереди еще долгий путь этой зимы.
Нуланд уверена, что Конгресс США проголосует за дополнительную помощь Украине
Виктория Нуланд выразила уверенность, что Конгресс США проголосует за предоставление Украине дополнительной помощи, учитывая роль США в защите Украины от российской агрессии и содействии ее процветанию.
Херсон уже более часа под обстрелом оккупантов: повреждены дом, магазины и электросеть
По словам главы Херсонской областной военной администрации, российская армия обстреливает Херсон более часа, повредив дом, магазины и электросеть в одном из районов города.
Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров
Зеленский сказал, что дальнейшая консолидация будет важной для подготовки к предстоящему заседанию Европейского Совета на уровне лидеров и определения приоритетов на оставшуюся часть года, которые нужны Украине и Европе.
В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита
Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы.
Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании
Посол Италии в Украине встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи, военной помощи и финансирование техники для разминирования, при этом посол заверил, что дальнейшая поддержка остается приоритетом.
В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве
Сумской городской совет тайным голосованием отстранил городского голову Александра Лысенко от должности после сообщения ему о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн по делу о взяточничестве.
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
Международный суд ООН признал россию виновной в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма по одной из ее статей в обвинениях Украины против россии, связанных с финансированием терроризма на востоке Украины.