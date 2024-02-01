Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  148472 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  169279 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  170784 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  151323 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  141568 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  138464 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131462 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

Руководитель военной разведки Украины спрогнозировал, что следующие шесть месяцев войны будут "интересными".

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Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения

За минувшие сутки российская армия четыре раза обстреляла Николаевскую область баллистическими ракетами, повредив инфраструктуру и электросети.

Война •   •  24121 просмотра
Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения

В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА

Из-за атаки вражеских беспилотников на гражданский промышленный объект в Харькове никто не пострадал.

Война •   •  22912 просмотра
В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА

Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв

Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.

Война •   •  21512 просмотра
Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв

По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых

За минувшие сутки российские войска 41 раз обстреляли Херсонскую область, с применением артиллерии, ракет, танков, беспилотников и авиации, ранив шесть человек.

Война •   •  20066 просмотра
По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых

россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами

Российские войска атаковали 27 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 169 ударов с помощью 58 беспилотников, но без жертв.

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россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 386 тысяч

По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 386 000 потерь, в том числе потеряли 6 322 танка.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 386 тысяч

В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении двух беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 1 февраля, в Харьковской области.

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В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ

Иностранные инвесторы шестой месяц подряд продают китайские акции, что является "самой сильной" и "самой длинной" тенденцией с 2014 года. Только в январе инвесторы продали чистых акций на материковом Китае на сумму $2 млрд.

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Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ

За сутки авиационные удары под авиаударами оказались почти три десятка населенных пунктов: ситуация на фронте

За минувшие сутки враг совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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За сутки авиационные удары под авиаударами оказались почти три десятка населенных пунктов: ситуация на фронте