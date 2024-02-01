Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ближайшие шесть месяцев войны рф против Украины будут "интересными". Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.

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По словам Буданова, следующие шесть месяцев будут "интересными", поскольку в этот период "закончится текущий толчок россии на линии фронта".

По оценкам Буданова, на оккупированных украинских территориях находится более полумиллиона российских военных, но он, как указано, "не видит большого потенциала для передвижения на линии фронта в краткосрочной перспективе".

Для Буданова, как отмечается, война закончится только одним путем.

"Установление справедливости - вот чем это закончится, - сказал он, - возвращением утраченного".

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