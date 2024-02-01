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"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне

"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне

Киев • УНН

 • 23027 просмотра

Руководитель украинской разведки отметил, что боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в войне, которую против Украины развязала рф.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.

Детали

"В условиях ожесточенных атак россии на фронте, недостатка боеприпасов и истощенных войск", пишет издание, глава украинской разведки имеет один явный приоритет: больше поддержки со стороны Запада.

"Нам действительно нужна эта помощь", - сказал Буданов CNN.

Артиллерийские системы - гаубицы - были на первом месте в списке, пишет издание, причем Украина нуждается в "резком увеличении" количества, сказал Буданов, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказываются на украинских дальнобойных пушках.

По его словам, боеприпасы также жизненно важны, поскольку "боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в этой войне".

"Не столько качество, сколько количество", - добавил он.

Но Украина держится в воздухе над линией фронта, сказал глава разведки. На фоне того, как россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях сражений в Украине и над ними, указывает издание.

"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", - сказал Буданов.

Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"01.02.24, 08:59 • 33320 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
cnnCNN
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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