"Не столько качество, сколько количество": Буданов назвал боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне
Киев • УНН
Руководитель украинской разведки отметил, что боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в войне, которую против Украины развязала рф.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне. Об этом он сказал в интервью CNN, пишет УНН.
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"В условиях ожесточенных атак россии на фронте, недостатка боеприпасов и истощенных войск", пишет издание, глава украинской разведки имеет один явный приоритет: больше поддержки со стороны Запада.
"Нам действительно нужна эта помощь", - сказал Буданов CNN.
Артиллерийские системы - гаубицы - были на первом месте в списке, пишет издание, причем Украина нуждается в "резком увеличении" количества, сказал Буданов, независимо от их возраста и типа, поскольку годы боевых действий сказываются на украинских дальнобойных пушках.
По его словам, боеприпасы также жизненно важны, поскольку "боеприпасы являются одним из самых решающих факторов в этой войне".
"Не столько качество, сколько количество", - добавил он.
Но Украина держится в воздухе над линией фронта, сказал глава разведки. На фоне того, как россия постоянно учится на своем боевом опыте, наблюдается тенденция к еще большему использованию беспилотных летательных аппаратов на полях сражений в Украине и над ними, указывает издание.
"Именно в беспилотных системах мы более-менее равны", - сказал Буданов.
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