"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ
Киев • УНН
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что хотя ситуация на поле боя остается сложной, она не является критической, и что логистика и экономическая мощь будут более важными, чем технологии, в определении результата длительной войны против россии.
Ситуация на поле боя украинско-российской войны остается тяжелой, но не критической. Об этом в интервью французскому изданию Liberation заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.
Детали
Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное - от подводных лодок до стратегической авиации - используется уже давно
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По его словам, никакие технологии не помогут кардинально изменить ход длительной войны, но значительно важнее другие факторы.
Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику
Напомним
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне.
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"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что хотя ситуация на поле боя остается сложной, она не является критической, и что логистика и экономическая мощь будут более важными, чем технологии, в определении результата длительной войны против россии.
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