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"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ

"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 09:45  •  14811 просмотра

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что хотя ситуация на поле боя остается сложной, она не является критической, и что логистика и экономическая мощь будут более важными, чем технологии, в определении результата длительной войны против россии.

Ситуация на поле боя украинско-российской войны остается тяжелой, но не критической. Об этом в интервью французскому изданию Liberation заявил глава  ГУР МО Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.

Детали 

Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное - от подводных лодок до стратегической авиации - используется уже давно

- резюмировал Буданов. 

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По его словам, никакие технологии не помогут кардинально изменить ход длительной войны, но значительно важнее другие факторы.

Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику

- уверен глава ГУР МО. 

Напомним

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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kyrylo-budanovКирилл Буданов
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"Перемагає той, хто має потужну економіку та логістику": Буданов пояснив потреби України у війни проти рф
"The winner is the one with a strong economy and logistics." Budanov explains Ukraine's needs in the war against russia
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"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ

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