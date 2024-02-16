"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ

Ситуация на поле боя украинско-российской войны остается тяжелой, но не критической. Об этом в интервью французскому изданию Liberation заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, пишет УНН.

Детали

Наша война не уникальна. Это просто конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений. Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное - от подводных лодок до стратегической авиации - используется уже давно - резюмировал Буданов.

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По его словам, никакие технологии не помогут кардинально изменить ход длительной войны, но значительно важнее другие факторы.

Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику - уверен глава ГУР МО.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, боеприпасы одним из самых решающих факторов в войне.

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