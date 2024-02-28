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Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц

Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 22:49  •  2347 просмотра

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Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц до 2024 года, чтобы поддержать Украину против российского вторжения.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал о планах изготавливать до 5 000 снарядов в месяц в 2024 году. Соответствующее заявление чиновник сделал во время слушаний в Национальном собрании 27 февраля, передает французское издание Le Monde, пишет УНН.

Детали

Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4 000 до 5 000 боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц

отметил Лекорню.

Министр напомнил, что в начале вторжения РФ в Украину Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2 000 в 2023 году.

Чиновник указал, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3000 снарядов в месяц, однако показатель все равно еще низкий.

Лекорню объяснил, что сейчас есть проблемы с порохом и производственными линиями и добавил, что оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в изготовление и открыть дополнительную линию.

Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 200025 февраля 2024, 16:45 • 26283 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Франція планує збільшити виробництво до 5 тис. боєприпасів на місяць
France plans to increase production to 5 thousand ammunition per month
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Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц

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