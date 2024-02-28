Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал о планах изготавливать до 5 000 снарядов в месяц в 2024 году. Соответствующее заявление чиновник сделал во время слушаний в Национальном собрании 27 февраля, передает французское издание Le Monde, пишет УНН.

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Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4 000 до 5 000 боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц отметил Лекорню.

Министр напомнил, что в начале вторжения РФ в Украину Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2 000 в 2023 году.

Чиновник указал, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3000 снарядов в месяц, однако показатель все равно еще низкий.

Лекорню объяснил, что сейчас есть проблемы с порохом и производственными линиями и добавил, что оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в изготовление и открыть дополнительную линию.

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