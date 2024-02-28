Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц
Киев • УНН
Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц до 2024 года, чтобы поддержать Украину против российского вторжения.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал о планах изготавливать до 5 000 снарядов в месяц в 2024 году. Соответствующее заявление чиновник сделал во время слушаний в Национальном собрании 27 февраля, передает французское издание Le Monde, пишет УНН.
Детали
Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4 000 до 5 000 боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц
Министр напомнил, что в начале вторжения РФ в Украину Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2 000 в 2023 году.
Чиновник указал, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3000 снарядов в месяц, однако показатель все равно еще низкий.
Лекорню объяснил, что сейчас есть проблемы с порохом и производственными линиями и добавил, что оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в изготовление и открыть дополнительную линию.
Президент подтвердил, что с Францией говорили о предоставлении самолетов Mirage 200025 февраля 2024, 16:45 • 26283 просмотра
Франция планирует увеличить производство до 5 тыс. боеприпасов в месяц
Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц до 2024 года, чтобы поддержать Украину против российского вторжения.
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