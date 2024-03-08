Французские оборонные компании будут производить оружие в Украине
Киев • УНН
Франция планирует привлечь свои оборонные компании к производству военной техники и боеприпасов непосредственно в Украине, чтобы поддержать страну против российского вторжения.
Франция планирует привлечь некоторых своих производителей оружия к производству крайне необходимого военного оборудования непосредственно в Украине, чтобы помочь стране в войне против россии. Об этом заявил в пятницу министр обороны Себастьен Лекорню передает Reuters, пишет УНН.
Три французские компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем - боеприпасов,
Детали
Он также добавил, что идея заключается в том, чтобы запустить первые производственные единицы этим летом.
Лекорню намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.
Напомним
Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц в 2024 году, чтобы поддержать Украину против российского вторжения.
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