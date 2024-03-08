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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Французские оборонные компании будут производить оружие в Украине

Французские оборонные компании будут производить оружие в Украине

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 09:13  •  15450 просмотра

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Франция планирует привлечь свои оборонные компании к производству военной техники и боеприпасов непосредственно в Украине, чтобы поддержать страну против российского вторжения.

Франция планирует привлечь некоторых своих производителей оружия к производству крайне необходимого военного оборудования непосредственно в Украине, чтобы помочь стране в войне против россии. Об этом заявил в пятницу министр обороны Себастьен Лекорню передает Reuters, пишет УНН.

Три французские компании установят партнерские отношения с украинскими компаниями, в частности, в секторах беспилотной и наземной техники, для производства запасных частей на украинской земле и, возможно, в будущем - боеприпасов,

- сказал Лекорню.

Детали

Он также добавил, что идея заключается в том, чтобы запустить первые производственные единицы этим летом.

Лекорню намекнул, что среди привлеченных компаний будет производитель танков KNDS, холдинговая структура, сформированная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

Напомним

Министр обороны Франции объявил о планах увеличить производство боеприпасов до 5 000 снарядов в месяц в 2024 году, чтобы поддержать Украину против российского вторжения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
reutersReuters
frantsiyaФранция
ukrainaУкраина
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