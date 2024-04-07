Выборы в ЕС: фон дер Ляйен начала кампанию с обещания "дать отпор" друзьям путина в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европейский парламент начала свою кампанию. Выступая в Греции, она пообещала "дать отпор друзьям путина", которые желают захватить будущее Европы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euractiv.

Детали

Урсула фон дер Ляйен заявила, что на предстоящих выборах в ЕС в июне наша единая и мирная Европа столкнется с вызовом как изнутри, так и снаружи.

Обрисовав многочисленные угрозы, с которыми сейчас сталкивается Европа, она сказала, что россия ведет реальную войну против Украины и гибридную войну против Европы.

россия не только пытается стереть Украину с лица земли. Но агрессия россии шире: она проводит гибридные атаки против Европы на протяжении многих лет. Будь то кибератаки, манипулирование социальными сетями или использование мигрантов в качестве инструментов - сказала она.

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Она добавила, что "друзья путина" в Европе под видом популистов или демагогов пытаются переписать историю и захватить будущее.

Будь то AfD в Германии, Национальное объединение во Франции, Конфедерация в Польше или другие. Имена могут быть разными, но цель одна: они попирают наши ценности и хотят захватить наше будущее - сказала она.

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Напомним

Президент Европейского Совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и сложил мандат.

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