В Европарламенте призывают расследовать возможный подкуп депутатов россией - Politico

Утверждения о том, что россия платила членам Европарламента за вмешательство в предстоящие европейские выборы, должны быть расследованы. Такого мнения евродепутаты - либералы и "зеленые". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Детали

Сообщается, что правительство Чехии в среду ввело санкции против новостного сайта "Voice of Europe", заявив, что это часть пророссийской операции влияния.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил в четверг, что россия нацеливалась на депутатов Европарламента и "платила им за продвижение российской пропаганды".

В ответ президент либеральной группы Renew Валери Хайер призвала к "срочным дебатам" в Европарламенте в своем письме к президенту евроинститута Роберте Метсоле.

Сообщается, что эти дебаты должны состояться на следующем пленарном заседании 10 апреля в Брюсселе.

"Если действующие члены Европарламента или кандидаты на предстоящих европейских выборах взяли деньги или были коррумпированы российским правительством или его доверенными лицами, они должны быть разоблачены", - написала Хейер в письме.

Нидерландский европарламентарий от "зеленых" Бас Эйкхут также призвал провести расследование в отношении кандидатов, баллотирующихся на европейских выборах.

"Европейские выборы состоятся через 10 недель. Мы должны быть уверены, что ни одному из кандидатов на этих выборах россияне не платят", - сказал он в своем заявлении.

Отмечается, что две крупнейшие политические группы в Европарламенте, "Европейская народная партия" и "Социалисты и демократы", практически не прокомментировали эти обвинения.

Дополнение

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что законодатели ЕС получали деньги за распространение российской пропаганды.

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