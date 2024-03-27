Медведчук попал под санкции Чехии: что известно

В чешский санкционный список включены новые российские имена. Среди них и предатель Украины Виктор Медведчук, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.

Детали

В среду чешское правительство по предложению главы МИД Чехии Яна Липавского утвердило три новые записи в национальном санкционном списке. Речь идет об одном юридическом лице и двух физических. Первым внесенным в список лицом является Виктор Медведчук, который руководит из россии операцией российского влияния на территории Чехии. Учитывая, что эта деятельность наказывается согласно Закону о санкциях, правительство решило зарегистрировать этого человека в национальном санкционном списке. Медведчук использует для своей деятельности компанию Voice of Europe s.r.o. и физическое лицо Артема Марчевского, которые также были внесены в санкционный список.

Это решение, как сообщает МИД Чехии, отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократии будущих выборов в Европейский парламент. Поскольку существовала угроза провала этой цели, чешская дипломатия решила внести субъектов в национальный санкционный список еще до предложения о включении в санкционный список ЕС. "Этим шагом мы решили нанести удар по пророссийской сети, которая пыталась разработать на нашей территории операцию, которая могла бы серьезно повлиять на безопасность Чехии. Операция этой группы заключалась в совершении действий против территориальной целостности и суверенитета Украины. Действия, на которые влияют эти санкции, тщательно документируются. Пакет доказательств содержит более 300 страниц", - сообщил премьер-министр Чехии, поблагодарив Службу безопасности (BIS) за работу.

В Сербии зарегистрировали филиал организации "Другая Украина" Виктора Медведчука

По словам главы правительства, деятельность не касалась непосредственно политической арены Чехии, хотя и происходила на ее территории. Например, она была направлена в сторону Европарламента, что Петр Фиала понимает как подтверждение многолетних усилий россии по вмешательству и влиянию на демократические процессы в Европе. "С этой информацией и нашим решением будут работать и другие страны и учреждения", - сказал он.

До сих пор в чешском санкционном списке было шесть человек: московский патриарх Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенко и его сын Феликс Евтушенко, супруги Ростислав и Ольга Зориковы, а также компания по управлению российскими активами за рубежом, в которую входит российская недвижимость в Чехии, в том числе используемая в дипломатических целях. Также был внесен в список бизнесмен Борис Обносов, но был вычеркнут оттуда после включения в санкционный список ЕС.

Лицам из списка запрещен въезд в Чешскую Республику и пребывание на ее территории, любые финансовые операции в стране. Финансово-аналитическое управление также заморозит любые активы, которые лица из списка могут иметь в Чехии. Это стало возможным благодаря так называемому "Закону Магнитского", который был введен в действие главой МИД Липавским и вступил в силу с начала прошлого года.