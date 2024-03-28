Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  113432 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
  •  101252 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  103764 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  140019 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  140674 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  143629 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  152377 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127258 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139962 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126622 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  552146 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  503359 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  517630 просмотра

Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии

Российская пропагандистская сеть платила некоторым законодателям ЕС за распространение российской пропаганды, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Война •   •  15919 просмотра
Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии

Посол США и министр финансов обсудили обязательства Украины по обслуживанию долгов

Посол США и Министр финансов Украины обсудили перенаправление долговых обязательств на гуманитарные нужды для поддержки экономики Украины в условиях войны с Россией.

Война •   •  16122 просмотра
Посол США и министр финансов обсудили обязательства Украины по обслуживанию долгов

Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных направлениях над разными регионами Украины, что вызвало воздушную тревогу.

Война •   •  19463 просмотра
Атака дронов: в Воздушных силах зафиксировали несколько групп вражеских дронов

россияне вывели в Черное море подводную лодку с 4 "Калибрами" на борту - Силы Обороны Юга

Россияне разместили в Черном море подводный ракетоносец, несущий до 4 крылатых ракет "Калибр", повысив уровень ракетной угрозы до очень высокого.

Война •   •  15608 просмотра
россияне вывели в Черное море подводную лодку с 4 "Калибрами" на борту - Силы Обороны Юга

Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу

Двух депутатов Сумского областного совета задержали за попытку дать взятку в размере $100 000 главе Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений и назначение одного из них руководителем объединенной больницы.

политика •   •  15968 просмотра
Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу

97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров

97% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб, выпущенных с начала года, попали в гражданскую инфраструктуру Украины, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Война •   •  15112 просмотра
97% снарядов рф запущенных по Украине с начала года попали в гражданскую инфраструктуру - Умеров

Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина

Противокорабельная мина прибилась к берегу на одном из одесских пляжей и взорвалась. Из-за ограничения доступа людей к пляжной зоне в том районе, пострадавших нет.

Война •   •  14779 просмотра
Не прилет: в Одессе было громко - на одном из пляжей взорвалась противокорабельная мина

Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"

По словам Владимира Кудрицкого, генерального директора НЭК "Укрэнерго", энергетики создали два новых транзитных перехода, чтобы поставлять больше электроэнергии в Харьков из соседних районов.

Война •   •  14521 просмотра
Энергетики создали два новых энергетических транзита чтобы заживить Харьков - "Укрэнерго"

Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы

Две украинки получили ранения в результате серьезной аварии автобуса вблизи Лейпцига, Германия, в которой погибли четыре человека и еще несколько получили ранения.

Криминал и ЧП •   •  13366 просмотра
Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы

Украина должна увеличить финансирование Службы внешней разведки для противодействия российским вызовам - Зеленский

Президент Зеленский объявил об увеличении финансирования Службы внешней разведки Украины для противодействия российским вызовам и расширения ее оперативных возможностей.

Война •   •  15362 просмотра
Украина должна увеличить финансирование Службы внешней разведки для противодействия российским вызовам - Зеленский