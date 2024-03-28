Российская пропагандистская сеть платила евродепутатам, - премьер Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что законодатели ЕС получали деньги за распространение российской пропаганды. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Де Кроо заявил, что на этой неделе между бельгийскими и чешскими спецслужбами "было тесное сотрудничество" по уничтожению российской пропагандистской сети.

Например, стало известно, что Россия обратилась к депутатам Европарламента, но также заплатила [им] за продвижение российской пропаганды здесь сказал Де Кроо во время дебатов в бельгийском национальном парламенте об иностранном вмешательстве, не называя имен законодателей.

Имен законодателей де Кроо не назвал.

Пресс-секретарь Де Кроо отметил, что тот имел в виду решение чешского правительства наложить санкции на новостной сайт "Голос Европы", который, по словам Праги, был частью пророссийской операции влияния.

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