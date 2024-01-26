Шарль Мішель знімає свою кандидатуру з виборів до Європарламенту та складає мандат

Глава Європейської ради Шарль Мішель вирішив зняти свою кандидатуру з виборів до Європейського парламенту та скласти мандат. Про це пишуть французькі ЗМІ посилаючись на його заяву агентству Belga, передає УНН.

Я не хочу, щоб суперечки відволікали нас від суттєвого та шкодили інституції, яку я очолюю, а отже, європейському проєкту. – пояснив пан Мішель.

Деталі

Шарль Мішель зазначив, що зобов'язується "з повною рішучістю забезпечити відповідальність до кінця". Наприкінці цього мандату "я приділю час, щоб подумати про характер і напрямок мого майбутнього зобов’язання".

Втім Мішель визнав, що недооцінив "масштаб і радикальність певної негативної реакції" на оголошення його кандидатуру.

Я зауважую, що образливі випади все частіше переважають над фактичними та об’єктивними аргументами. На мій погляд, це впливає на розвиток демократичного життя. На особистому рівні це змушує мене поставити під сумнів значення та вплив, представлений не лише для мене, але й для мене. також для тих, хто мені близький, виборче зобов’язання, якому я присвятив своє життя протягом тридцяти років. – додав колишній прем’єр-міністр Бельгії, не уточнюючи значення цих слів.

Він також зауважив, що оголосивши про своє рішення заздалегідь, він дав главам держав і урядів достатньо часу для підготовки до переходу. І планував все так, аби виборча кампанія була сумісною з виконанням політичного мандата, який закінчується.

Президент Євроради Шарль Мішель планує достроково залишити пост

Контекст

Цю заяву він зробив через 20 днів після оголошення про його місце у верхній частині списку MR на виборах до Європарламенту, що мають відбутись 9 червня.

Ймовірне обрання змусило б його піти у відставку до закінчення терміну повноважень, запланованого на 30 листопада, і не пізніше, коли він складе присягу перед Європейським парламентом під час пленарного засідання в середині липня.

На посаду президента Євроради може претендувати президент Румунії - Bloomberg

Зазначається, що Мішеля розкритикували за те, що він ставить свій особистий інтерес вище загального. Дехто зауважив, що тепер є ризик того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан очолить Європейську Раду – як глава уряду держави-члена, яка шестимісячно головує в Раді ЄС – якщо двадцять сім не вдалося домовитися про наступника до відставки бельгійця. Однак більшість спостерігачів вважають таку перспективу малоймовірною.

Зняття лідера лібералів з першого місця в списку МР на виборах до Європарламенту пожвавило обговорення того, чиє ж ім’я тепер замінить його в цьому списку.