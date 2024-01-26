Шарль Мишель снимает свою кандидатуру с выборов в Европарламент и слагает мандат

Глава Европейского совета Шарль Мишель решил снять свою кандидатуру с выборов в Европейский парламент и сложить мандат. Об этом пишут французские СМИ ссылаясь на его заявление агентству Belga, передает УНН.

Я не хочу, чтобы споры отвлекали нас от существенного и вредили институции, которую я возглавляю, а следовательно, европейскому проекту. - пояснил господин Мишель.

Детали

Шарль Мишель отметил, что обязуется "с полной решимостью обеспечить ответственность до конца". В конце этого мандата "я уделю время, чтобы подумать о характере и направлении моего будущего обязательства".

Впрочем Мишель признал, что недооценил "масштаб и радикальность определенной негативной реакции" на объявление его кандидатуру.

Я замечаю, что оскорбительные выпады все чаще преобладают над фактическими и объективными аргументами. На мой взгляд, это влияет на развитие демократической жизни. На личном уровне это заставляет меня усомниться в значении и влиянии, представленном не только для меня, но и для меня. также для тех, кто мне близок, избирательное обязательство, которому я посвятил свою жизнь в течение тридцати лет. - добавил бывший премьер-министр Бельгии, не уточняя значение этих слов.

Он также отметил, что объявив о своем решении заранее, он дал главам государств и правительств достаточно времени для подготовки к переходу. И планировал все так, чтобы избирательная кампания была совместимой с выполнением политического мандата, который заканчивается.

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Контекст

Это заявление он сделал через 20 дней после объявления о его месте в верхней части списка MR на выборах в Европарламент, которые должны состояться 9 июня.

Вероятное избрание заставило бы его уйти в отставку до окончания срока полномочий, запланированного на 30 ноября, и не позднее, когда он принесет присягу перед Европейским парламентом во время пленарного заседания в середине июля.

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Отмечается, что Мишеля раскритиковали за то, что он ставит свой личный интерес выше общего. Некоторые заметили, что теперь есть риск того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возглавит Европейский Совет - как глава правительства государства-члена, которое шестимесячно председательствует в Совете ЕС - если двадцать семь не удалось договориться о преемнике до отставки бельгийца. Однако большинство наблюдателей считают такую перспективу маловероятной.

Снятие лидера либералов с первого места в списке МР на выборах в Европарламент оживило обсуждение того, чье же имя теперь заменит его в этом списке.