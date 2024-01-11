На должность президента Евросовета может претендовать президент Румынии - Bloomberg

Президент Румынии Клаус Йоханнис стремится стать следующим президентом Европейского совета, со ссылкой на слова людей, знакомых с его планами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, политик претендует на должность, которая, вероятно, будет освобождена досрочно из-за неожиданного заявления Шарля Мишеля о том, что он будет баллотироваться на место в Европарламенте.

Йоханнис, как отмечается, присоединяется к небольшому списку бывших лидеров ЕС, в частности Марио Драги из Италии и Ксавье Беттеля из Люксембурга, кого было названо возможными кандидатами на эту должность, которая является одной из самых высоких в Европейском Союзе. Президент Евросовета председательствует на встречах 27 лидеров ЕС и представляет блок по вопросам внешней политики.

Бывший премьер Италии является основным кандидатом на должность президента Евросовета - СМИ

Однако, бывший председатель Европейского центрального банка Драги, по словам чиновника, информированного о его взглядах, не заинтересован в работе на уровне ЕС.

Беттель, бывший премьер-министр Люксембурга и нынешний министр иностранных дел, заявил в понедельник RTL, что сейчас он не является кандидатом и хочет остаться в своей родной стране.

Второй срок Йоханниса на посту президента заканчивается в конце года, и он не имеет права баллотироваться снова. Ему придется столкнуться со сложной борьбой за получение этой должности, если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет избрана на второй срок, поскольку они оба являются членами правоцентристской Европейской народной партии, отмечает издание.

Представитель офиса Йоханниса отказался комментировать планы президента.

Дополнение

Европейские выборы состоятся с 6 по 9 июня.

Если Мишель будет избран в июне, он может уйти со своей нынешней должности в июле до того, как его срок закончится в ноябре. Если не будет достигнуто соглашение о замене, временно эту роль может взять на себя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, поскольку его страна будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев.

Будущее президентство Венгрии беспокоит лидеров ЕС и может стать сильным стимулом для достижения компромисса после выборов, особенно учитывая то, что Орбан блокирует помощь Украине. Он также спрашивает, стоит ли называть полномасштабное вторжение россии в Украину "войной", и он был единственным лидером ЕС, который встретился с президентом россии владимиром путиным после того, как против него был выдан международный ордер на арест за возможные военные преступления, указывает издание.