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На посаду президента Євроради може претендувати президент Румунії - Bloomberg

На посаду президента Євроради може претендувати президент Румунії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 22898 перегляди

Президент Румунії Клаус Йоханніс прагне стати наступним президентом Європейської Ради, зазначає Bloomberg

Президент Румунії Клаус Йоганніс прагне стати наступним президентом Європейської ради, з посиланням на слова людей, знайомих з його планами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, політик претендує на посаду, яку, імовірно, буде звільнено достроково через несподівану заяву Шарля Мішеля про те, що він балотуватиметься на місце в Європарламенті.

Йоганніс, як зазначається, приєднується до невеликого списку колишніх лідерів ЄС, зокрема Маріо Драгі з Італії та Ксав'є Беттеля із Люксембургу, кого було названо можливими кандидатами на цю посаду, що є однією із найвищих у Європейському Союзі. Президент Євроради головує на зустрічах 27 лідерів ЄС та представляє блок із питань зовнішньої політики.

Колишній прем’єр Італії є основним кандидатом на посаду президента Євроради - ЗМІ10.01.24, 06:15 • 29332 перегляди

Однак, колишній голова Європейського центрального банку Драгі, за словами чиновника, поінформованого про його погляди, не зацікавлений у роботі на рівні ЄС.

Беттель, колишній прем'єр-міністр Люксембургу і нинішній міністр закордонних справ, заявив у понеділок RTL, що зараз він не є кандидатом і хоче залишитися у своїй рідній країні.

Другий термін Йоганніса на посаді президента закінчується наприкінці року, і він не має права балотуватися знову. Йому доведеться зіткнутися зі складною боротьбою за здобуття цієї посади, якщо голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн буде обрана на другий термін, оскільки вони обоє є членами правоцентристської Європейської народної партії, зауважує видання.

Представник офісу Йоганніса відмовився коментувати плани президента.

Доповнення

Європейські вибори відбудуться з 6 по 9 червня.

Якщо Мішель буде обраний у червні, він може піти зі своєї нинішньої посади у липні до того, як його термін закінчиться у листопаді. Якщо не буде досягнуто згоди про заміну, тимчасово цю роль може взяти на себе прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, оскільки його країна головуватиме в ЄС протягом шести місяців.

Майбутнє президентство Угорщини непокоїть лідерів ЄС і може стати сильним стимулом для досягнення компромісу після виборів, особливо з огляду на те, що Орбан блокує допомогу Україні. Він також запитує, чи варто називати повномасштабне вторгнення росії в Україну "війною", і він був єдиним лідером ЄС, який зустрівся з президентом росії володимиром путіним після того, як проти нього було видано міжнародний ордер на арешт за можливі воєнні злочини, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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