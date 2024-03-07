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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фон дер Ляйен стала ведущим кандидатом Европейской народной партии на выборах ЕС

Фон дер Ляйен стала ведущим кандидатом Европейской народной партии на выборах ЕС

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 12:07  •  10931 просмотра

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Урсула фон дер Ляйен, нынешний президент Европейской комиссии, была утверждена ведущим кандидатом от Европейской народной партии на предстоящих европейских выборах.

На съезде в Бухаресте крупнейшая политическая семья континента утвердила в качестве лидера своего списка на выборах в Европарламент Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что если Европейская народная партия получит большинство парламентских мест, Фон дер Ляйен сможет остаться председателем Еврокомиссии еще на пять лет. Но за эту должность ей придется побороться на предвыборных митингах и теледебатах с ведущими кандидатами от других партий.

Бывший министр обороны Германии уже объявила основной задачей своего второго срока на посту главы высшего органа исполнительной власти Евросоюза - укрепление обороноспособности ЕС.

Правоцентристская ЕНП, объединяющая христианско-демократические, либеральные и консервативные партии Европы, скорее всего, останется крупнейшей фракцией высшего законодательного органа Союза после июньского голосования.

Напомним

Президент Европейского Совета Шарль Мишель снял свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и сложил мандат. Мишель сослался на желание оставаться преданным своей роли, не отвлекаясь на посторонние дела, признав, что недооценил негативную реакцию на свою кандидатуру.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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