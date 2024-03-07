Фон дер Ляйєн стала провідною кандидаткою Європейської народної партії на виборах ЄС
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн, нинішня президентка Європейської комісії, була затверджена провідною кандидаткою від Європейської народної партії на майбутніх європейських виборах.
На з'їзді в Бухаресті найбільша політична родина континенту затвердила як лідер свого списку на виборах до Європарламенту Урсулу фон дер Ляйєн. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Зазначається, що якщо Європейська народна партія отримає більшість парламентських місць, Фон дер Ляйєн зможе залишитися головою Єврокомісії ще на п'ять років. Але за цю посаду їй доведеться поборотися на передвиборчих мітингах та теледебатах із провідними кандидатами від інших партій.
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