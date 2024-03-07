Фон дер Ляйен: путина ждет военный трибунал

Российского президента владимира путина преследуют за военные преступления, и его ждет трибунал в Гааге, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Бухаресте в четверг в речи перед конгрессом Европейской народной партии по случаю голосования за ее выдвижение в качестве кандидата от ЕНП на второй срок в должности, пишет УНН со ссылкой на Digi24.

путин преследуется за военные преступления и его будут судить. Его ждет военный трибунал - сказала Урсула фон дер Ляйен.

"путин несет ответственность за смерть Алексея Навального (главного оппонента кремля, который умер в тюрьме - ред.). И было невероятно видеть мужество тех, кто присутствовал на похоронах Навального. Одна из смелых женщин, которые участвовали, сказала, что Навальный пожертвовал собой, чтобы спасти страну, а путин пожертвовал страной, чтобы спасти себя", - сказала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что "Европа будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется". "Нет более актуального вопроса, чем Украина. Я была в Буче после освобождения города, мешки для трупов не забуду. Невинные мирные жители, молодые и старые, убитые путинскими солдатами. Я не забуду отчаявшихся родителей, чьи дети были похищены россией. У меня, как у матери и бабушки, сердце обливается кровью, когда я слышу эти истории", - сказала фон дер Ляйен в своей речи на конгрессе ЕНП в Бухаресте.

Президент Еврокомиссии также заявила, что россия "разрушила дома, больницы и детские сады, но не смогла разрушить мечту (...) о свободной и процветающей Украине в самом сердце ЕС". "Даже сегодня, друзья, эта мечта продолжает жить. И в Республике Молдова, и в Грузии, и на Западных Балканах. И вместе они воплотят эту мечту в реальность. Это то, во что верят ЕНП и Европа", - добавила она.

Дополнение

Международный уголовный суд в прошлом году выдал ордер на арест президента россии владимира путина.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что есть достаточные основания полагать, что владимир путин и уполномоченная по правам ребенка страны мария львова-белова несут ответственность за насильственную депортацию сотен украинских детей.