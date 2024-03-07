Фон дер Ляєн: на путіна чекає воєнний трибунал

Російського президента володимира путіна переслідують за воєнні злочини, і на нього чекає трибунал у Гаазі, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Бухаресті в четвер у промові перед конгресом Європейської народної партії з нагоди голосування за її висування як кандидата від ЄНП на другий термін на посаді, пише УНН з посиланням на Digi24.

путін переслідується за воєнні злочини і його судитимуть. На нього чекає воєнний трибунал - сказала Урсула фон дер Ляєн.

"путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального (головного опонента кремля, який помер у в'язниці - ред.). І було неймовірно бачити мужність тих, хто був присутній на похороні Навального. Одна зі сміливих жінок, які брали участь, сказала, що Навальний пожертвував собою, щоб врятувати країну, а путін пожертвував країною, щоб врятувати себе", - сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що "Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно". "Немає більш актуального питання, ніж Україна. Я була у Бучі після звільнення міста, мішки для трупів не забуду. Невинні мирні жителі, молоді та старі, вбиті путінськими солдатами. Я не забуду зневірених батьків, чиї діти були викрадені росією. У мене, як у матері та бабусі, серце обливається кров'ю, коли я чую ці історії", - сказала фон дер Ляєн у своїй промові на конгресі ЄНП у Бухаресті.

Президентка Єврокомісії також заявила, що росія "зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС". "Навіть сьогодні, друзі, ця мрія продовжує жити. І в Республіці Молдова, і в Грузії, і на Західних Балканах. І разом вони втілять цю мрію в реальність. Це те, у що вірять ЄНП і Європа", - додала вона.

Доповнення

Міжнародний кримінальний суд торік видав ордер на арешт президента росії володимира путіна.

Головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що є достатні підстави вважати, що володимир путін та уповноважена з прав дитини країни марія львова-бєлова несуть відповідальність за насильницьку депортацію сотень українських дітей.