Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях
Киев • УНН
Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.
74 боевых столкновения состоялось на украинском фронте в пятницу. В частности, 18 атак наши защитники отбили на Новопавловском направлении, и 14 на Авдеевском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Детали
Отмечается, что на Купянском направлении россияне трижды атаковал позиции украинских военных возле Синьковки и Кисловки, что на Харьковщине.
На Лиманском направлении наши защитники отбили 4 штурма врага в районах Тернов и Спирного Донецкой области.
На Бахмутском направлении, Силы Обороны дали отпор врагу 9 раз. Захватчики пытались улучшить тактическое положение у Андреевки и Клищеевки, в Донецкой области. Впрочем, им это не удалось.
Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении8 марта 2024, 17:28 • 11383 просмотра
На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 14 атак врага вблизи Бердичев, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.
На Новопавловском направлении ситуация остается напряженной. Россияне наступали 18 раз при поддержке авиации. Впрочем, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
Роботино под эффективным огневым контролем ВСУ - Лиховий8 марта 2024, 16:05 • 13690 просмотров
На Ореховском направлении враг атаковал позиции украинских военных 6 раз. Захватчики в очередной раз сунули на Роботино и прощупывали позиции ВСУ западнее Вербового. Украинские защитники надежно держат оборону.
Дополнительно
В Генштабе также сообщили, что в течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по позициям россиян. А бойцы из подразделений ракетных войск уничтожили вражеский БК, и поразили три вражеские РЭБ, в том числе и две системы типа Р-330Ж "Житель".
В Луганской области "хлопок": сгорел российский склад БК после обстрела HIMARS - росСМИ6 марта 2024, 21:19 • 25709 просмотров
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях
Женское движение призывает изменить статью уголовного кодекса Грузии об изнасиловании
В оккупированном Донецке нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации - ЦНС
Экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова - СМИ
Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"
Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении
В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели
россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии
Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить
В Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных беспилотников - Воздушные силы
Популярные
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
"Вчера было боевое применение по вражеским самолетам на расстоянии более 150 км" - командующий ВС
"Я в Киеве, чтобы бить тревогу": министр обороны Британии призвал мир усилить поддержку Украины
Дружественно и откровенно: в Китае прокомментировали визит спецпредставителя в Украину
Публикации
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях
Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.
Женское движение призывает изменить статью уголовного кодекса Грузии об изнасиловании
Женское движение в Грузии призывает внести изменения в определение изнасилования в Уголовном кодексе, требуя, чтобы оно базировалось на концепции полового акта без согласия, а не принудительного сексуального акта, чтобы оно соответствовало международным стандартам и позволяло лучше реагировать на случаи сексуального насилия.
В оккупированном Донецке нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации - ЦНС
Из-за мобилизации большей части мужского населения в армию оккупанта и отсутствия жилищных условий, в оккупированном россией Донецке ощущается нехватка водителей общественного транспорта и транспортных средств.
Экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко стал советником министра обороны Рустема Умерова - СМИ
Кирилл Тимошенко, бывший заместитель главы Офиса президента, начал работать советником министра обороны Рустема Умерова, сосредоточившись на вопросах медиа, коммуникаций и координации информационной политики Минобороны и Вооруженных сил во время военного положения.
Жена Медведчука Оксана Марченко открыла киностудию в рф - "Схемы"
Оксана Марченко, жена бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, стала владелицей российской кинокомпании "Вервица фильм".
Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении
Третья штурмовая бригада опубликовала видео, демонстрирующее успешные артиллерийские удары украинских войск по позициям российской пехоты на Авдеевском направлении, демонстрируя, как действуют украинские "боги войны" на этом участке.
В Херсоне семья празднуя 8 марта спаслась от гибели
Семья в Херсоне чудом избежала смерти, когда в их квартиру попал вражеский снаряд через несколько минут после того, как они вышли отпраздновать 8 марта на летнюю кухню.
россияне увеличивают интенсивность боевых действий в Украине - разведка Эстонии
Российские оккупационные войска в Украине увеличили темпы своих операций, но не смогли достичь конкретных оперативно-тактических целей, достигнув лишь незначительных успехов в Луганской и Донецкой областях.
Зеленский и Эрдоган встретились в Стамбуле: о чем будут говорить
Президент Зеленский встретился с президентом Эрдоганом в Стамбуле, чтобы обсудить обеспечение безопасного судоходства в Черном море для глобальной продовольственной безопасности, укрепление двустороннего сотрудничества и совместного оборонного производства, а также освобождение украинских военнопленных и политических заключенных, удерживаемых россией.
В Днепропетровской и Запорожской областях угроза ударных беспилотников - Воздушные силы
Воздушные силы предупредили об угрозе появления ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях, причем БПЛА типа "Шахед" были замечены в Запорожской области, которые двигались на север/северо-запад.