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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

Генштаб: 74 боевых столкновения на украинском фронте за сутки, бойцы ВСУ держат оборону на ключевых направлениях

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 18:02  •  4079 просмотра

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Украинские военные отразили 74 вражеских обстрела по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском и 14 на Авдеевском направлениях, тогда как российско-террористические войска нанесли 7 ракетных ударов, 67 авиаударов и 79 раз открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

74 боевых столкновения состоялось на украинском фронте в пятницу. В частности, 18 атак наши защитники отбили на Новопавловском направлении, и 14 на Авдеевском. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

- отчитаться в Генштабе ВСУ.

Детали

Отмечается, что на Купянском направлении россияне трижды атаковал позиции украинских военных возле Синьковки и Кисловки, что на Харьковщине.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 4 штурма врага в районах Тернов и Спирного Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силы Обороны дали отпор врагу 9 раз. Захватчики пытались улучшить тактическое положение у Андреевки и Клищеевки, в Донецкой области. Впрочем, им это не удалось.

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На Авдеевском направлении, наши защитники отбили 14 атак врага вблизи Бердичев, Орловки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

На Новопавловском направлении ситуация остается напряженной. Россияне наступали 18 раз при поддержке авиации. Впрочем, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

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На Ореховском направлении враг атаковал позиции украинских военных 6 раз. Захватчики в очередной раз сунули на Роботино и прощупывали позиции ВСУ западнее Вербового. Украинские защитники надежно держат оборону.

Дополнительно

В Генштабе также сообщили, что в течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по позициям россиян. А бойцы из подразделений ракетных войск уничтожили вражеский БК, и поразили три вражеские РЭБ, в том числе и две системы типа Р-330Ж "Житель".

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Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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