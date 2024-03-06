В Луганской области "хлопок": сгорел российский склад БК после обстрела HIMARS - росСМИ

В Луганской области в полутора километрах от села Мостки сгорел склад боеприпасов российских военных. Россмедия утверждают что воспламенился склад БК 4-й танковой дивизии, после того как в него попал HIMARS. Об этом пишет издание ASTRA, передаёт УНН.

В оккупированной Луганской области загорелся склад боеприпасов

В результате обстрела со стороны ВСУ в полутора километрах от селения Мостки загорелся склад боеприпасов, принадлежащий 4-й танковой дивизии. Как удалось выяснить ASTRA, в него попал HIMARS.

Детали

В издании также отмечают что жертв и пострадавших из-за этого прилёта нет.

Дополнение

В вечернем отчете Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте сегодня отчитались e об уничтожении склада боеприпасов оккупантов. Сообщалось что по-вражескому БК отработали зенитчики из подразделений ракетных войск.

В этот день они также уничтожили 4 артиллерийские системы врага.