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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У Луганській області "бавовна": згорів російський склад БК після обстрілу HIMARS - росЗМІ

Київ • УНН

 • 27653 перегляди

Російський склад боєприпасів, що належить 4-й бронетанковій дивізії, загорівся після обстрілу з HIMARS в окупованому Луганському районі, приблизно за 1,5 км від села Містки.

У Луганській області "бавовна": згорів російський склад БК після обстрілу HIMARS - росЗМІ

У Луганській області за півтора кілометра від села Містки згорів склад боєприпасів російських військових. Россмедія стверджують, що загорівся склад БК 4-ї танкової дивізії, після того, як у нього влучив HIMARS. Про це пише видання ASTRA, передає УНН.

В окупованій Луганській області загорівся склад боєприпасів

Унаслідок обстрілу з боку ЗСУ за півтора кілометра від селища Містки загорівся склад боєприпасів, що належить 4-й танковій дивізії. Як вдалося з'ясувати ASTRA, у нього влучив HIMARS.

Деталі

У виданні також зазначають, що жертв і постраждалих через цей приліт немає.

Доповнення

У вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ про ситуацію на фронті сьогодні відзвітували e  про знищення складу боєприпасів окупантів. Повідомлялося, що по-ворожій БК відпрацювали зенітники з підрозділів ракетних військ.

Цього дня вони також знищили 4 артилерійські системи ворога.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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