У Луганській області "бавовна": згорів російський склад БК після обстрілу HIMARS - росЗМІ
Київ • УНН
Російський склад боєприпасів, що належить 4-й бронетанковій дивізії, загорівся після обстрілу з HIMARS в окупованому Луганському районі, приблизно за 1,5 км від села Містки.
У Луганській області за півтора кілометра від села Містки згорів склад боєприпасів російських військових. Россмедія стверджують, що загорівся склад БК 4-ї танкової дивізії, після того, як у нього влучив HIMARS. Про це пише видання ASTRA, передає УНН.
В окупованій Луганській області загорівся склад боєприпасів
Унаслідок обстрілу з боку ЗСУ за півтора кілометра від селища Містки загорівся склад боєприпасів, що належить 4-й танковій дивізії. Як вдалося з'ясувати ASTRA, у нього влучив HIMARS.
Деталі
У виданні також зазначають, що жертв і постраждалих через цей приліт немає.
Доповнення
У вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ про ситуацію на фронті сьогодні відзвітували e про знищення складу боєприпасів окупантів. Повідомлялося, що по-ворожій БК відпрацювали зенітники з підрозділів ракетних військ.
Цього дня вони також знищили 4 артилерійські системи ворога.