Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении

"Рейс в багажнике" за €340 000: в Румынию пытался заехать микроавтобус с 34 мужчинами в грузовом отсеке

34 украинских мужчины в возрасте 25-40 лет из 12 областей заплатили по 10 000 евро за то, чтобы их нелегально перевезли в грузовом отсеке микроавтобуса в Румынию в обход контрольно-пропускных пунктов.