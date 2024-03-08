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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении

Третья штурмовая показала как работают "боги войны" на Авдеевском направлении

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 17:28  •  11431 просмотра

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Третья штурмовая бригада опубликовала видео, демонстрирующее успешные артиллерийские удары украинских войск по позициям российской пехоты на Авдеевском направлении, демонстрируя, как действуют украинские "боги войны" на этом участке.

Видеоподборку успешных попаданий украинских артиллеристов на Авдеевском направлении опубликовала пресс-служба Третьей штурмовой бригады в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Обнаруживаем с неба и накрываем живую силу врага в условиях города, и вне его. Как горят оккупанты - в подборке успешных попаданий артиллерийскими средствами по местам расположения пехоты противника.

- говорится в заметке под видео.

Детали

На видео зафиксированы лучшие моменты попаданий артиллеристов Третьей штурмовой бригады из 1-го САДн "Команды Выстрел", которые сейчас несут службу на Авдеевском направлении.

Дополнительно

Накануне бойцы 47 отдельной механизированной бригады продемонстрировали видео уничтожения бронетехники, которую руководство российской армии применяет для подвоза пехоты.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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