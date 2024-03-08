Третя штурмова показала як працюють «боги війни» на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
Третя штурмова бригада опублікувала відео, що демонструє успішні артилерійські удари українських військ по позиціях російської піхоти на Авдіївському напрямку, демонструючи, як діють українські "боги війни" на цій ділянці.
Відеодобірку успішних влучань українських артилеристів на Авдіївському напрямку опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
Виявляємо з неба та накриваємо живу силу ворога в умовах міста, і поза ним. Як палають окупанти — у добірці успішних влучань артилерійськими засобами по місцях розташування піхоти противника.
Деталі
На відео зафіксовані кращі моменти влучань артилеристів Третьої штурмової бригади з 1-го САДн "Команди Постріл", які нині несуть службу на Авдіївському напрямку.
Додатково
Напередодні бійці 47 окремої механізованої бригади продемонстрували відео знищення бронетехніки, яку керівництво російської армії застосовує для підвозу піхоти.