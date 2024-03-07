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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

47 ОМБр показали моторошні кадри знищення бронетехніки ворога на Авдіївському напрямку

Київ • УНН

 • 25925 перегляди

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську бронетехніку, яка використовувалася для перевезення піхоти на Авдіївському напрямку.

47 ОМБр показали моторошні кадри знищення бронетехніки ворога на Авдіївському напрямку

Бійці 47 окремої механізованої бригади продемонстрували відео знищення бронетехніки, яку керівництво російської армії застосовує для підвозу піхоти.

Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.

Воїни 47 окремої механізованої бригади вкотре знищили бронетехніку окупантів, російське командування застосовує її здебільшого для підвозу піхоти.

– інформує у ЗСУ.

Зазначається, що "російські загарбники на Авдіївському напрямку лізуть безперестанку: і зранку, і вдень, і вночі".

Але українські захисники розтрощують їх.  

Самі ж росіяни ще досі не можуть збагнути, що це квиток в один кінець. Як тільки штурмова група висаджується – бійці 47 ОМБр розбивають росіян вщент.

– ідеться у дописі.

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Нагадаємо

Бійці 47-ї бригади знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою бойових машин піхоти "Бредлі" та ударних безпілотників, про що свідчать кадри, опубліковані на їхньому Telegram-каналі.

У селі Миролюбівка Херсонської області 60-річний чоловік на тракторі підірвався на російській міні, отримав поранення і був доставлений до лікарні.

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Ігор Тележніков

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