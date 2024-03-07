47 ОМБр показали моторошні кадри знищення бронетехніки ворога на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську бронетехніку, яка використовувалася для перевезення піхоти на Авдіївському напрямку.
Бійці 47 окремої механізованої бригади продемонстрували відео знищення бронетехніки, яку керівництво російської армії застосовує для підвозу піхоти.
Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України.
Воїни 47 окремої механізованої бригади вкотре знищили бронетехніку окупантів, російське командування застосовує її здебільшого для підвозу піхоти.
Зазначається, що "російські загарбники на Авдіївському напрямку лізуть безперестанку: і зранку, і вдень, і вночі".
Але українські захисники розтрощують їх.
Самі ж росіяни ще досі не можуть збагнути, що це квиток в один кінець. Як тільки штурмова група висаджується – бійці 47 ОМБр розбивають росіян вщент.
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Бійці 47-ї бригади знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою бойових машин піхоти "Бредлі" та ударних безпілотників, про що свідчать кадри, опубліковані на їхньому Telegram-каналі.
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