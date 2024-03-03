Бійці 47 бригади показали як нищать окупантів за допомогою Bradley та ударних БпЛА на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
Бійці 47-ї бригади знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку за допомогою бойових машин піхоти "Бредлі" та ударних безпілотників, про що свідчать кадри, опубліковані на їхньому Telegram-каналі.
Бійці 47 окремої механізованої бригади "Магура" знищили за допомогою БМП Bradley та ударних дронів групу окупантів на Авдіївському напрямку. Кадри знищення ворога опублікувала бригада у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Після того, як наші воїни ліквідували безпрецедентну кількість мʼясних штурмів та техніку окупантів – російські загарбники оговтувалися від шалених втрат, підтягуючи нові резерви елітних підрозділів рф, танки та іншу бронетехніку. Задача бійців 47 ОМБр ліквідувати чим більше загарбників, аби зменшити їх боєздатність назавжди. І ми з цим справляємося.
На відео видно, як російський БТР під'їжджає до позицій, після чого по ним одразу починають "працювати" екіпаж Bradley та рота ударних БпЛА.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 416 800 осіб, 6640 танків та сотень одиниць військової техніки.