Ще плюс 1160 окупантів і 16 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 416 800 осіб особового складу і 6640 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 416 800 осіб, 6640 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 416 800 (+1160) осіб,
- танків ‒ 6640 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
- артилерійських систем – 10188 (+35) од,
- РСЗВ – 1003 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
- літаків – 347 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1915 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 1620 (+3).
Доповнення
Протягом доби відбулося 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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