Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 416 800 человек личного состава и 6640 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 416 800 человек, 6640 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 416 800 (+1160) человек,
- танков - 6640 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 12639 (+28) ед,
- артиллерийских систем - 10188 (+35) ед,
- РСЗО - 1003 (+0) ед,
- средства ППО - 696 (+0) ед,
- самолетов - 347 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14),
- крылатые ракеты - 1915 (+0),
- корабли /катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед,
- специальная техника - 1620 (+3).
Дополнение
В течение суток произошло 71 боевое столкновение. В целом враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб3 марта 2024, 04:50 • 15051 просмотр
Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 416 800 человек личного состава и 6640 танков.
В течение суток произошло 71 боевое столкновение - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 71 вражеский обстрел на разных участках фронта, поскольку Россия продолжала наступать.
Авиация Сил обороны сбила вражеский Су-34 и нанесла 8 авиаударов по врагу - Генштаб
Генеральный штаб сообщил, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по 8 местам сосредоточения российских войск, сбила истребитель-бомбардировщик Су-34, а ракетные войска уничтожили артиллерийскую установку.
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