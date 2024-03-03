Еще плюс 1160 оккупантов и 16 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

Российская противовоздушная оборона уничтожила 38 украинских беспилотников над Крымом ночью, что стало одной из крупнейших атак на полуостров, о которых сообщалось до сих пор.