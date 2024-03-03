Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили с помощью БМП Bradley и ударных дронов группу оккупантов на Авдеевском направлении. Кадры уничтожения врага опубликовала бригада в своем Telegram-канале, передает УНН.

После того, как наши воины ликвидировали беспрецедентное количество мясных штурмов и технику оккупантов - российские захватчики приходили в себя от бешеных потерь, подтягивая новые резервы элитных подразделений рф, танки и другую бронетехнику. Задача бойцов 47 ОМБр ликвидировать чем больше захватчиков, чтобы уменьшить их боеспособность навсегда. И мы с этим справляемся. - говорится в сообщении.

На видео видно, как российский БТР подъезжает к позициям, после чего по ним сразу начинают "работать" экипаж Bradley и рота ударных БпЛА.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 416 800 человек, 6640 танков и сотен единиц военной техники.