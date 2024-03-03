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Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 07:28  •  8844 просмотра

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Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили с помощью БМП Bradley и ударных дронов группу оккупантов на Авдеевском направлении. Кадры уничтожения врага опубликовала бригада в своем Telegram-канале, передает УНН.

После того, как наши воины ликвидировали беспрецедентное количество мясных штурмов и технику оккупантов - российские захватчики приходили в себя от бешеных потерь, подтягивая новые резервы элитных подразделений рф, танки и другую бронетехнику. Задача бойцов 47 ОМБр ликвидировать чем больше захватчиков, чтобы уменьшить их боеспособность навсегда. И мы с этим справляемся. 

- говорится в сообщении.

На видео видно, как российский БТР подъезжает к позициям, после чего по ним сразу начинают "работать" экипаж Bradley и рота ударных БпЛА.

Напомним,

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 416 800 человек, 6640 танков и сотен единиц военной техники.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаМультимедиа
m2-bredliМ2 Брэдли
avdiivkaАвдеевка
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Бійці 47 бригади показали як нищать окупантів за допомогою Bradley та ударних БпЛА на Авдіївському напрямку
Soldiers of the 47th Brigade showed how to destroy the occupiers using Bradley and attack UAVs in the Avdiivka sector
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Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении

Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.

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