Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении
Киев • УНН
Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.
Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" уничтожили с помощью БМП Bradley и ударных дронов группу оккупантов на Авдеевском направлении. Кадры уничтожения врага опубликовала бригада в своем Telegram-канале, передает УНН.
После того, как наши воины ликвидировали беспрецедентное количество мясных штурмов и технику оккупантов - российские захватчики приходили в себя от бешеных потерь, подтягивая новые резервы элитных подразделений рф, танки и другую бронетехнику. Задача бойцов 47 ОМБр ликвидировать чем больше захватчиков, чтобы уменьшить их боеспособность навсегда. И мы с этим справляемся.
На видео видно, как российский БТР подъезжает к позициям, после чего по ним сразу начинают "работать" экипаж Bradley и рота ударных БпЛА.
Напомним,
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 416 800 человек, 6640 танков и сотен единиц военной техники.
Бойцы 47 бригады показали как уничтожают оккупантов с помощью Bradley и ударных БпЛА на Авдеевском направлении
Бойцы 47-й бригады уничтожили группу российских оккупантов на Авдеевском направлении с помощью боевых машин пехоты "Брэдли" и ударных беспилотников, о чем свидетельствуют кадры, опубликованные на их Telegram-канале.
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