Загарбники вночі обстріляли Нікополь з РСЗВ "Ураган"
Київ • УНН
Вночі росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області України з реактивних систем залпового вогню "Ураган", обійшлося без жертв.
Вночі військові рф обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині з РСЗВ "Ураган", загиблих та постраждалих немає. Про це в Telegram повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Цієї ночі гучно було у Нікополі окупанти вдарили з РСЗВ "Ураган". Минулося. Загиблих та постраждалих немає,
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Зазначається, що у решті міст та сіл Нікопольщини, як і в цілому по області, без ворожих атак.
Нагадаємо
За повідомленням Генерального штабу ЗСУ втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 419 020 осіб, 6657 танків та сотень одиниць військової техніки.