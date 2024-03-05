Ще плюс 1070 окупантів і 9 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 419 020 осіб особового складу і 6657 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 419 020 осіб, 6657 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 419 020 (+1070) осіб,
- танків ‒ 6657 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12688 (+28) од,
- артилерійських систем – 10258 (+48) од,
- РСЗВ – 1007 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 700 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7863 (+18),
- крилаті ракети ‒ 1917 (+1),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13423 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1630 (+9).
На фронті відбулося 74 бойових зіткнення за добу – Генштаб05.03.24, 07:12 • 36474 перегляди