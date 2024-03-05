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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8240 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На фронті відбулося 74 бойових зіткнення за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 36474 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 74 бойових зіткнення, згідно зі зведенням Генерального штабу.

На фронті відбулося 74 бойових зіткнення за добу – Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

росіяни намагаються прорвати оборону на Авдіївському на Новопавлівському напрямках - Генштаб02.03.24, 20:05 • 34907 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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