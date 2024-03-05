Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"
Киев • УНН
Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области Украины из реактивных систем залпового огня "Ураган", обошлось без жертв.
Ночью военные рф обстреляли Никополь на Днепропетровщине из РСЗО "Ураган", погибших и пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Этой ночью громко было в Никополе оккупанты ударили из РСЗО "Ураган". Прошло. Погибших и пострадавших нет,
Детали
Отмечается, что в остальных городах и селах Никопольщины, как и в целом по области, без вражеских атак.
Напомним
По сообщению Генерального штаба ВСУ потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 419 020 человек, 6657 танков и сотен единиц военной техники.
Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"
Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области Украины из реактивных систем залпового огня "Ураган", обошлось без жертв.
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