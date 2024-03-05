Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  121360 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Эксклюзив
Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  143355 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  134997 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  138786 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  138551 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  228904 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  284626 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  244514 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  265050 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  272175 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 07:49  •  2894 просмотра

Read in English

Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области Украины из реактивных систем залпового огня "Ураган", обошлось без жертв.

Ночью военные рф обстреляли Никополь на Днепропетровщине из РСЗО "Ураган", погибших и пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Этой ночью громко было в Никополе оккупанты ударили из РСЗО "Ураган". Прошло. Погибших и пострадавших нет,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в остальных городах и селах Никопольщины, как и в целом по области, без вражеских атак.

Напомним

По сообщению Генерального штаба ВСУ потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 419 020 человек, 6657 танков и сотен единиц военной техники.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
dneprДнепр
telegramТелеграмма
Загарбники вночі обстріляли Нікополь з РСЗВ "Ураган"
Invaders shelled Nikopol with Uragan MLRS at night
Новости по теме

Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

Ночью россияне обстреляли Никополь Днепропетровской области Украины из реактивных систем залпового огня "Ураган", обошлось без жертв.

Война •   •  2894 просмотра
Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"

В ГУР сообщили подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов".

Война •   •  3850 просмотра
"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"

рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

россия обстреляла 7 громад Сумской области, вызвав 56 взрывов.

Война •   •  4821 просмотра
рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов

На Прикарпатье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 1,7 произошло 04 марта 2024 года в Ивано-Франковской области на глубине 7 км.

Общество •   •  5774 просмотра
На Прикарпатье произошло землетрясение

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.

Война •   •  6452 просмотра
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.

Война •   •  7974 просмотра
На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области

"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами

Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.

Война •   •  14596 просмотра
"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами

Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.

Война •   •  13716 просмотра
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила

Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.

Война •   •  13166 просмотра
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый

Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины

Кирби заявил, что путин пользуется тем, что Конгресс задерживает голосование о помощи Украине.

Война •   •  17274 просмотра
Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины