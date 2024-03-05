Захватчики ночью обстреляли Никополь из РСЗО "Ураган"

Ночью военные рф обстреляли Никополь на Днепропетровщине из РСЗО "Ураган", погибших и пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.



Этой ночью громко было в Никополе оккупанты ударили из РСЗО "Ураган". Прошло. Погибших и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в остальных городах и селах Никопольщины, как и в целом по области, без вражеских атак.

Напомним

По сообщению Генерального штаба ВСУ потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 419 020 человек, 6657 танков и сотен единиц военной техники.