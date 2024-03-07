На Херсонщині 60-річний чоловік підірвався на російській міні - ОВА
Київ • УНН
У селі Миролюбівка Херсонської області 60-річний чоловік на тракторі підірвався на російській міні, отримав поранення і був доставлений до лікарні.
На Херсонщині 60-річний чоловік на тракторі підірвався на російській міні. Наразі чоловіка доправили до лікарні. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, пише УНН.
Деталі
У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років
Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу.
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Доповнення
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Нагадаємо
Двісті тисяч гектарів у правобережній Херсонській області очистили від мін. Більшість розмінованих територій, а саме 173 тисячі гектарів, – землі сільськогосподарського призначення.