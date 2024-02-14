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Фахівці розмінували вже двісті тисяч гектарів правобережної Херсонщини - Прокудін

Фахівці розмінували вже двісті тисяч гектарів правобережної Херсонщини - Прокудін

Київ • УНН

 • 23712 перегляди

Двісті тисяч гектарів у правобережній Херсонській області очистили від мін. Більшість розмінованих територій, а саме 173 тисячі гектарів, – землі сільськогосподарського призначення.

Вибухотехніки розмінували двісті тисяч гектарів правобережної Херсонщини. Про це заявив голова Херсонськаої ОВА Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі

Двісті тисяч гектарів правобережної Херсонщини – розміновано. Це близько 29% від загальної площі територій. Цьому передувала небезпечна й кропітка робота вибухотехніків. Нині Херсонщину щодня роблять безпечнішою 1060 саперів

- резюмував Прокудін.

За його словами, в області працюють фахівці ДСНС, ЗСУ, ДССТ, НПУ,  а також організацій "Danish Refugee Council", "HALO Trust", "Norwegian People's Aid" та "Demining Solution".

Прокудін додав, що кількість вибухотехніків, що працюють в регіоні, значно вдалося збільшити завдяки рішенням, ухваленим під час засідання конгресу місцевих і регіональних рад при президентові України Володимиру Зеленському. 

Для пришвидшення розмінування деокупованих територій ДСНС України співпрацює з міжнародними організаціями22.06.23, 11:45 • 539302 перегляди

Доповнення

Також  очільник ОВА розповів, що більшість "очищених" територій - це сільськогосподарські землі.

Більшість розмінованих територій, а саме 173 тисячі гектарів, – землі сільськогосподарського призначення. Тепер там наші аграрії вирощують херсонський врожай

 - резюмував Прокудін.

Зазначається, що за цей період вибухотехніки знешкодили понад  146 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо

В уряді працюють над порядком компенсації сільгоспвиробникам за проведене розмінування перед посівною кампанією. Держбюджет в цьому році передбачає 3 мільярди гривень на програми гуманітарного розмінування. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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