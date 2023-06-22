Для пришвидшення розмінування деокупованих територій ДСНС України співпрацює з міжнародними організаціями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На сьогодні ДСНС України співпрацює з більш ніж 30-ма організаціями та фондами-донорами з провідних країн світу, а саме США, Канада, Німеччина, Великобританія, Польща, Естонія. Про це повідомив під час брифінгу начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України полковник служби цивільного захисту Сергій Рева, передає УНН.
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"Ми вже отримали міжнародну допомогу на понад 700 млн грн, серед якої 11 машин механізованого розмінування і понад 160 пікапів для перевезення свого складу, техніка, обладнання та понад 600 металодетекторів", - сказав Рева.
Також, він зазначив, що зараз усе це обладнання працює на найбільш пріоритетних напрямках і виконує завдання з розмінування.
"Для прикладу, за допомогою тих же машин механізованого розмінування ми вже розмінували понад 90 га наших територій”, - зазначив полковник служби цивільного захисту.
Доповнення
Проте Рева сказав, що через російські обстріли робота з розмінування деокупованих територій ускладнюється.
"Розмінування на сьогодні ускладнюється постійними обстрілами наших територій ворогом, у тому числі, які вже були розміновані, а також застосуванням систем мінування заборонених міжнародною конвенцією”, - сказав він.
Нагадаємо
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