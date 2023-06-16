Україна отримала танки для розмінування від Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Протягом останнього тижня Німеччина доставила в Україну два танки для розмінування Wisent 1 в рамках військової допомоги, повідомляє пресслужба німецького уряду, пише УНН.
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У відомстві зазначають, що, крім Wisent 1, за останній тиждень Німеччина передала Україні два сідельні тягачі 8х8 і два напівпричепи, 16 вантажівок Zetros, а також 300 тисяч аптечок.
При цьому наприкінці березня Німеччина вже надсилала Україні два танки для розмінування Wisent 1.
Нагадаємо
На тлі повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про подальшу військову допомогу Україні та збільшення постачання танків.