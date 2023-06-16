Украина получила танки для разминирования от Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В течение последней недели Германия доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 в рамках военной помощи, сообщает пресс-служба немецкого правительства, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что, кроме Wisent 1, за последнюю неделю Германия передала Украине два седельных тягача 8х8 и два полуприцепа, 16 грузовиков Zetros, а также 300 тысяч аптечек.
При этом в конце марта Германия уже отправляла Украине два танка для разминирования Wisent 1.
Напомним
На фоне сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дальнейшей военной помощи Украине и увеличении поставок танков.