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Німеччина збільшить поставки танків Leopard 1 Україні - Міноборони ФРН

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. На тлі повідомлень про знищені танки Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про подальшу військову допомогу Україні та збільшення постачання танків. Про це він заявив в ефірі "RTL Direct", пише УНН.

Німеччина збільшить поставки танків Leopard 1 Україні - Міноборони ФРН

Цитата

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо, ми продовжимо постачати більше танків Leopard 1 A5, які були відремонтовані з липня. І до кінця року їх буде понад 100", – заявив Пісторіус.

Він зазначив, що природа війни полягає в тому, що зброя і танки знищуються, а люди гинуть.

"Тому наша підтримка України є такою важливою", - додав чиновник.

Доповнення

За даними видання Bild, німецький уряд не отримував даних про знищення танків Leopard в Україні. Так, російська пропаганда стверджує, що армія рф нібито знищила не менше семи танків Leopard, які використовує армія України. У Міністерстві оборони ФРН заявили, що не мають подібної інформації.

Видання вважає, що позиція німецького уряду з цього приводу проясниться, коли 14 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц представить оновлену стратегію національної безпеки країни.

Крім Шольца також планують виступити глава МЗС Анналена Бербок, міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр оборони Борис Пісторіус і глава МВС Ненсі Фезер.

Нагадаємо

На початку року Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення щодо передачі бойових танків Leopard 2 в Україну. Приблизно через два місяці після цього танки Leopard 2 з Німеччини були передані Києву. За інформацією Der Spiegel, йдеться щонайменше про одну роту Leopard 2A6.

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