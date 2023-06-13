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Германия увеличит поставки танков Leopard 1 Украине - Минобороны ФРГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. На фоне сообщений об уничтоженных танках Leopard 2 в Украине министр обороны Германии Борис Писториус заявил о дальнейшей военной помощи Украине и увеличении поставки танков. Об этом он сказал в эфире "RTL Direct", пишет УНН.

Германия увеличит поставки танков Leopard 1 Украине - Минобороны ФРГ

Цитата

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выходит из строя. Но то, что мы делаем, мы продолжим поставлять больше танков Leopard 1 A5, которые были отремонтированы с июля. И к концу года их будет более 100", – заявил Писториус.

Он отметил, что природа войны заключается в том, что оружие и танки уничтожаются, а люди гибнут.

"Поэтому наша поддержка Украины является такой важной", - добавил чиновник.

Дополнение

По данным издания Bild, немецкое правительство не получало данных об уничтожении танков Leopard в Украине. Так, российская пропаганда утверждает, что армия рф якобы уничтожила не менее семи танков Leopard, которые использует армия Украины. В Министерстве обороны ФРГ заявили, что не располагают подобной информацией.

Издание считает, что позиция немецкого правительства по этому поводу прояснится, когда 14 июня канцлер Германии Олаф Шольц представит обновленную стратегию национальной безопасности страны.

Помимо Шольца также планируют выступить глава МИД Анналена Бербок, министр финансов Кристиан Линднер, министр обороны Борис Писториус и глава МВД Нэнси Фезер.

Напомним

В начале года Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче боевых танков Leopard 2 в Украину. Примерно через два месяца после этого танки Leopard 2 из Германии были переданы Киеву. По информации Der Spiegel, речь идет как минимум об одной роте Leopard 2A6.

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