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Для ускорения разминирования деоккупированных территорий ГСЧС Украины сотрудничает с международными организациями

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. На сегодня ГСЧС Украины сотрудничает с более чем 30-ю организациями и фондами-донорами из ведущих стран мира, а именно США, Канада, Германия, Великобритания, Польша, Эстония. Об этом сообщил во время брифинга начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Сергей Рева, передает УНН.

Для ускорения разминирования деоккупированных территорий ГСЧС Украины сотрудничает с международными организациями

Цитата

"Мы уже получили международную помощь на более 700 млн грн, среди которой 11 машин механизированного разминирования и более 160 пикапов для перевозки своего состава, техника, оборудование и более 600 металлодетекторов", - сказал Рева.

Также, он отметил, что сейчас все это оборудование работает на наиболее приоритетных направлениях и выполняет задачи по разминированию.

"Например, с помощью тех же машин механизированного разминирования мы уже разминировали более 90 га наших территорий”, - отметил полковник службы гражданской защиты.

Дополнение

Однако Рева сказал, что из-за российских обстрелов работа по разминированию деоккупированных территорий усложняется.

"Разминирование на сегодня осложняется постоянными обстрелами наших территорий врагом, в том числе, которые уже были разминированы, а также применением систем минирования запрещенных международной конвенцией”, - сказал он.

Напомним

Германия доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 в рамках военной помощи.

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