Для ускорения разминирования деоккупированных территорий ГСЧС Украины сотрудничает с международными организациями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. На сегодня ГСЧС Украины сотрудничает с более чем 30-ю организациями и фондами-донорами из ведущих стран мира, а именно США, Канада, Германия, Великобритания, Польша, Эстония. Об этом сообщил во время брифинга начальник отдела организации работы по гуманитарному разминированию ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты Сергей Рева, передает УНН.
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"Мы уже получили международную помощь на более 700 млн грн, среди которой 11 машин механизированного разминирования и более 160 пикапов для перевозки своего состава, техника, оборудование и более 600 металлодетекторов", - сказал Рева.
Также, он отметил, что сейчас все это оборудование работает на наиболее приоритетных направлениях и выполняет задачи по разминированию.
"Например, с помощью тех же машин механизированного разминирования мы уже разминировали более 90 га наших территорий”, - отметил полковник службы гражданской защиты.
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Однако Рева сказал, что из-за российских обстрелов работа по разминированию деоккупированных территорий усложняется.
"Разминирование на сегодня осложняется постоянными обстрелами наших территорий врагом, в том числе, которые уже были разминированы, а также применением систем минирования запрещенных международной конвенцией”, - сказал он.
Напомним
Германия доставила в Украину два танка для разминирования Wisent 1 в рамках военной помощи.
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