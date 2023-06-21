Австрія зробить цінний внесок у розмінування - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його австрійський колега Александер Шалленберг зустрілися в Лондоні, щоб обговорити широкий спектр питань, передає УНН із посиланням на МЗС.
Цитата
"Австрія зробить цінний внесок у розмінування", - цитує відомство слова Кулеби.
Деталі
За даними МЗС, головні дипломати України та Австрії під час зустрічі обговорили економічну співпрацю, торгівлю, страхування та збільшення гуманітарної підтримки.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що Федеральний уряд Австрії виділить 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.