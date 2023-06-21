Австрия сделает ценный вклад в разминирование - Кулеба

Цитата

"Австрия сделает ценный вклад в разминирование", - цитирует ведомство слова Кулебы.

Детали

По данным МИД, главные дипломаты Украины и Австрии во время встречи обсудили экономическое сотрудничество, торговлю, страхование и увеличение гуманитарной поддержки.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Федеральное правительство Австрии выделит 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.