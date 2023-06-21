Австрия сделает ценный вклад в разминирование - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и его австрийский коллега Александер Шалленберг встретились в Лондоне, чтобы обсудить широкий спектр вопросов, передает УНН со ссылкой на МИД.
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"Австрия сделает ценный вклад в разминирование", - цитирует ведомство слова Кулебы.
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По данным МИД, главные дипломаты Украины и Австрии во время встречи обсудили экономическое сотрудничество, торговлю, страхование и увеличение гуманитарной поддержки.
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Ранее сообщалось, что Федеральное правительство Австрии выделит 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.